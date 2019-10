Geluk en euro’s lachen Bertens toe

Kiki Bertens boekt een prachtige overwinning. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - In de wonderlijke wereld van Kiki Bertens is weer eens sprake van een onverwachte wending. Gistermorgen was ze nog een balende reserve bij de WTA Finals, maar laat op de avond behoorde de Nederlandse invalster ineens tot de kandidaten voor de eindoverwinning van het miljoenenbal in het Chinese Shenzhen. Dit door een gelukje, maar ook door haar eigen doorzettingsvermogen.