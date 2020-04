Ronaldinho dient bijzonder verzoek in tijdens huisarrest

Ronaldinho werd begin maart gearresteerd, omdat hij onder een vals paspoort Paraguay probeerde binnen te komen. Uiteindelijk belandde hij samen met zijn broer in de gevangenis. Daar bracht de oud-voetballer enige tijd door, totdat hij een borgsom van 1,6 miljoen dollar betaalde en de tralies achter zich liet.

Bekijk ook: Ronaldinho in Paraguay vast wegens vals paspoort

Wel zit Ronaldinho nog vast in Paraguay. Hij heeft huisarrest gekregen en wacht op de definitieve uitspraak van de rechter. Ronaldinho verblijft als enige - samen met zijn broer en advocaten - in het sterrenhotel Hotel Palmaroga in Asunción, de hoofdstad van Paraguay. Verder is er geen gast te bekennen.

De Braziliaan moet zich overigens net zoals de rest van de bevolking in het Zuid-Amerikaanse land houden aan de regels van de regering, omtrent het coronavirus. Hij mag de deur niet uit en mag geen onnodige sociale contacten hebben.

De verveling lijkt toe te slaan bij de oud-wereldkampioen. Hij heeft namelijk een bijzonder verzoek ingediend bij het hotelmanagement. „Hij vroeg om een bal en een kamer die groot genoeg was, zodat een balletje kon trappen”, vertelt hotelmanager Emilio Yegros tegen de Mexicaanse krant Excelsiór. „Het lijkt mij een aardige jongen. Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht, al vanaf het moment dat hij binnenkwam. Wij hebben hem de beschikking gegeven over een hal van 30 bij 15 meter, zodat hij zijn ding kan doen.”