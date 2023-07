Premium Het beste van De Telegraaf

Nog nooit eerder zo’n grote voorsprong na tien races Max Verstappen slaat historische kloof met Formule 1-figuranten

AMSTERDAM - De meest pakkende uitspraak kwam dit weekeinde op Silverstone misschien wel van Toto Wolff. „Als je Max Verstappen wegdenkt, werken de nieuwe regels in de sport”, aldus de teambaas van Mercedes. Verstappen lijkt inderdaad in zijn eigen klasse te rijden, kwam in Engeland nooit serieus in de problemen, maar helemaal vlekkeloos ging het toch ook weer niet.