Erling Haaland onthult bizar dieet van hart en lever

Haaland - die bij de start van het nieuwe voetbalseizoen imponeert met een stortvloed aan goals - vertelt in zijn documentaire Haaland: The Big Decision over zijn eetpatroon. ,,Kwaliteitsvoeding dat lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste. Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die gras eet? Ik eet het hart en de lever”, zo legt hij uit.

Hart en lever zijn superfoods, rijk aan vitamine B, ijzer, fosfor, koper en magnesium. En dus is daar de Britse media om een link te leggen met kannibaal Dr. Hannibal Lecter - gespeeld door Anthony Hopkins - uit de iconische film uit 1991, Silence of the Lambs.

Tips van Haaland

Overigens heeft Haaland nog wel meer tips. ,,Het eerste wat ik ‘s morgens doe is naar de zon kijken. Dat is goed voor het biologisch ritme. En mijn water drink ik graag gefilterd, ook dat kan een positief effect hebben op mijn lichaam.”

Overigens is de Noor niet vies van fastfood. Voornamelijk tijdens vakantieperiodes, dat wel. Dan eet hij het liefst kebab of pizza, maar liever kebab. ,,Al kan ik het natuurlijk niet veel eten.”

Haaland geeft aan dat hij ook fan is van ijsbaden en dat hij voor het slapengaan soms een bril opzet, die het blauwe licht weg filtert om zijn slaapkwaliteit te verbeteren.