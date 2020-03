Gertjan Verbeek: ’Voorlopig redden we ons met keukenrollen en tissues...’

Gertjan Verbeek Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Het coronavirus slaat wereldwijd om zich heen en ook Gertjan Verbeek ervaart in Australië dat het dagelijks leven gigantisch is ontwricht. Net zoals in Nederland wordt Down Under een juiste balans gezocht van hoe de volksgezondheid het beste te bedienen zonder dat de economie direct in elkaar klapt. Dat laatste aspect gaat misschien wel van invloed zijn voor Verbeek: „Ik hoop dat we ons avontuur kunnen vervolgen.”