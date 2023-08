Kaartjes Zandvoort komend jaar 5 procent duurder

Kaartjes voor de Formule 1 in Zandvoort worden volgend jaar 5 procent duurder. Volgens de organisatie is dit „helaas nodig vanwege de economische situatie en bijbehorende inflatie.” Dat betekent dat de goedkoopste kaarten voor de race op zondag een kleine 10 euro duurder worden, maar er zijn ook plekken die nu al 445 euro kosten. In dat geval is een fan ruim 20 euro duurder uit om de race te zien.

Het rechte stuk naar de finish op het circuit van Zandvoort. Ⓒ ANP/HH