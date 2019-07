Wiegman beseft het nog niet helemaal

Coach Sarina Wiegman van Nederland geeft Desiree van Lunteren en Stefanie van der Gragt (L) aanwijzingen tijdens de halve finale tegen Zweden. Ⓒ ANP

„Ik denk dat ik pas over maand of zes geloof dat we in finale staan, ” aldus bondscoach Sarina Wiegman nadat de Oranje Leeuwinnen woensdagavond de Zweedse vrouwen in de halve finale van het WK op de knieën kregen.