PSV zonder treffer in eerste oefenwedstrijd

Trainer Mark van Bommel stuurde in de eerste helft de spelers in het veld die afgelopen jaar ook veelal in de basis stonden. In de tweede helft bestond het team vooral uit spelers van Jong PSV.

De Portugese aankoop Bruma en de teruggekeerde Ibrahim Afellay deden nog niet mee tegen de Zwitserse club. Doelman Jeroen Zoet begon met de aanvoerdersband om. Vorig seizoen was spits Luuk de Jong nog aanvoerder, maar hij vertrok naar Sevilla.

AZ speelde in Apeldoorn tegen het Griekse PAOK. Calvin Stengs maakte het enige doelpunt van de wedstrijd, 1-0. Heracles Almelo speelde even verderop in het Gelderse Garderen een vriendschappelijk duel. Club Brugge was met 1-0 te sterk.

In Polen speelde Vitesse op zijn trainingskamp de eerste oefenwedstrijd. Het Deense FC Midtjylland was met 4-3 te sterk. Bij rust stond de Arnhemse club met 2-0 achter. Invaller Oussama Darfalou zorgde met een hattrick voor een voorsprong, maar zag de Denen toch nog voorbij komen.