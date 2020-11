Memphis Depay zet serieuze stap in muziekwereld

Memphis Depay Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Elke ochtend telt Mephis Depay zijn zegeningen, zo rapt hij in het nummer Blessing van zijn EP Big Stepper. Hij komt immers van heel ver: ’I wake up and I look in the mirror, how can I complain when I really come from zero?’. Het is niet zomaar een passage. De EP die Depay vrijdag uitbrengt, vertelt hoe dankbaar de Oranje-international tegenwoordig is.