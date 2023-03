Depay: ’F*cking hell, ik heb nog wel wat werk te doen’

Memphis kreeg in de 18e minuut de eerste grote kans op een treffer. De Oranje-international kopte de bal via een stuit over het doel. Net als in de twee voorgaande competitiewedstrijden was het na een dik uur spelen wel weer gedaan voor Depay.

Depay meldt zich vandaag in Zeist bij het Nederlands elftal. Oranje speelt de komende tijd twee wedstrijden in de EK-kwalificatie. Nederland treft Frankrijk, verliezend finalist van het laatste WK, op vrijdag 24 maart in Stade de France in Saint-Denis. Gibraltar is drie dagen later te gast in De Kuip.