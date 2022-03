Nog geen medailles Nederland op Paralympische Spelen

„Ik heb geen enkele fout gemaakt en kan mezelf niks verwijten. Dit heeft puur te maken met de factor die we voorafgaand meekrijgen, ten aanzien van onze handicaps. Ik heb in tegenstelling tot een aantal andere jongens geen onderbenen en neem dus geen extra gewicht mee op de rechte stukken naar beneden. Daar maak ik mezelf goed klein maar verlies ik alsnog een seconde. Dan ligt het buiten mijn macht”, was Kampschreur realistisch maar ook verbitterd.

Barbara van Bergen Ⓒ REUTERS

Bij de vrouwelijke zitskiërs was Barbara van Bergen uit op sportieve revanche, nadat zij op de openingsdag tijdens de afdaling na enkele bochten een poortje miste en uit de race lag. Op de Super G finishte zij wel maar moest – als nummer vier – 4,69 seconden toegeven op de winnares, de Japanse Mumoka Muraoka. De Duitse Anna-Lena Forster eindigde op 0,11 seconde als tweede en ook de nummer drie bleef binnen de seconde. „Die meiden zaten dicht bij elkaar, maar ik ging in de laatste bocht, voordat het glijden naar de finish begint, bijna onderuit en was mijn snelheid kwijt. Daardoor groeide het verschil. Op bepaalde stukken is het supersteil en krijg je veel snelheid in de kombochten, dat wil je meenemen naar het vlakke stuk. Als je dan vlak daarvóór een fout maakt; je bent op dat moment blij dat je kunt blijven staan, maar ik heb het wel zelf verkloot. Anna-Lena zei ook meteen na de finish ’jij kan echt zoveel beter’. Dat wil ik de komende week laten zien.”

Jeffrey Stuut eindigde bij de staande skiërs als elfde. Het warme weer in Peking zorgt voor zachte sneeuw en de organisatie heeft besloten de Super Combi een dag naar voren te halen.

Bij de snowboarders kwalificeerden Lisa Bunschoten, Renske van Beek en Chris Vos zich voor de finale. Van Beek en Vos gingen in de eerste run onderuit, maar herstelden zich in de tweede. Bunschoten eindigde op de eerste run als tweede, daarna als derde.