Tennissters grijpen net naast directe promotie in Billie Jean King Cup

Er was in de Turkse kustplaats aanvankelijk onduidelijkheid over de uitslag in de poule. De computer van de referee had berekend dat Nederland derde was geworden in de groep, achter Hongarije en Turkije, maar dat werd later teruggedraaid. Omdat Oranje eerder in de week van Turkije had gewonnen, werd het aangewezen als nummer 2. Beide landen hadden deze week drie van de vier ontmoetingen gewonnen en een winstsaldo van 8-4. Zaterdag strijdt Oranje met Servië, de nummer 2 van de andere poule, om een ticket voor de play-offs. De nummers 1 van beide poules, Hongarije en Zweden, hebben promotie al veiliggesteld.

Dubbelspel

Suzan Lamens verloor tegen Hongarije de eerste wedstrijd tegen Dalma Galfi met 6-4 6-3. Vervolgens leed ook Lesley Pattinama-Kerkhove een nederlaag, tegen Anna Bondar: 6-3 6-3. Het dubbelspel was van belang voor de einduitslag in de poule, maar daarin redden Lamens en Bibiane Schoofs het niet tegen Bondar en Galfi. Het werd 4-6 6-3 6-2. Pas ruim een half uur na de 3-0 nederlaag kreeg Nederland de bevestiging dat de tweede plek in de poule een feit was.

Eerder in de week had Oranje wel gewonnen van Turkije, Letland en Egypte.