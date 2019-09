Verstappen slaat terug naar voormalig wereldkampioen

Met name oud-wereldkampioen Nico Rosberg uitte forse kritiek op Verstappen, die hij veel te agressief vond. Verstappen, die het incident net als de wedstrijdleiding betitelt als een typisch race-incident, maakte in aanloop naar de Grand Prix van Italië korte metten met de opmerkingen van de Duitser. „Het boeit mij sowieso heel weinig wat hij zegt op zijn kanalen”, doelt de Limburger in Monza op de podcast en het Youtube-kanaal van Rosberg.

Extreem

„Ik vind hem een beetje de nieuwe Jacques Villeneuve. Die is inmiddels wel redelijk bijgedraaid, maar het lijkt alsof Rosberg nu telkens een tegendraadse mening wil geven. Misschien wil hij kijkers trekken, ofzo? Hij doet het heel vaak. Aan het begin van dit jaar noemde hij mij een narcist. Dat is wel heel extreem.”

Verstappen ligt dus niet bepaald wakker van de mening van de man die in 2016 wereldkampioen werd, maar vervolgens direct uit de Formule 1 stapte. „Hij heeft geen uitstraling en komt nergens aan de bak. Dat is ook zijn probleem. Misschien wil hij geld verdienen met zijn Youtube-kanaal. Maar hij had beter door kunnen rijden, dan had hij nog veel meer kunnen verdienen.”

Inhaalrace

Verstappen wacht komend weekeinde een inhaalrace in Italië. Door de introductie van de nieuwste Honda-motor start hij vanuit de achterhoede. De Limburger noemt de nieuwste Honda de grootste upgrade op motorgebied tot dusver.

