UEFA: Eredivisie moet voor 3 augustus zijn afgerond

Volgens de KNVB betekent dit dat over anderhalve maand weer moet worden gevoetbald. „Dit houdt in dat er in de tweede helft van juni zal moeten worden gestart met de hervatting van de competitie.”

De voetbalbond benadrukt dat spelers alleen het veld op gaan als dat echt weer kan. „Het belang van de nationale gezondheid blijft het uitgangspunt, inclusief die van onze voetballers, trainers, supporters en scheidsrechters. We gaan hoe dan ook pas voetballen als het volgens het RIVM veilig is. Gezondheid staat voorop, altijd en vooral nu”, zo meldt de KNVB in een verklaring.

Stopzetten

Vanzelfsprekend houdt de bond zich ook bezig met het scenario dat de competitie definitief moet worden stopgezet. „Op dit moment worden alle consequenties, bijvoorbeeld de financiële impact hiervan, in beeld gebracht. Daarnaast wordt met elkaar in het voetbal gekeken naar een plan om de betaald voetbalclubs te helpen in deze immense problematiek, mocht de lopende competitie geschrapt worden.”

Contracten

Dat een groot aantal spelers over contracten beschikt die per 1 juli aflopen, blijft een heikel punt. Daar komt de UEFA in een algemene vergadering die voor half april gepland staat op terug.