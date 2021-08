Na goud in Rio nu olympisch zilver voor openwaterzwemster Sharon van Rouwendaal

In het Odaiba Marine Park werd de race lang geleid door Ashley Twichell. De Amerikaanse kwam al in het begin op kop te liggen en leidde het peloton waarin Sharon van Rouwendaal lang verstoppertje speelde. Pas na een tijdje liet ze zich meer van voren zien en zwom ze lang rond de derde plaats.

Daardoor was ze in staat om na een kleine acht kilometer te reageren op de eerste echte aanval van de wedstrijd. De Duitse Leonie Beck opende daarmee de finale en Van Rouwendaal schoof goed mee. Dat gold lang niet voor iedereen. Van de 25 starters lagen er nog maar acht in de kopgroep.

Met een goede kilometer te gaan meldde Van Rouwendaal zich voor het eerst aan de kop met Cunha uit Brazilië. Van Rouwendaal bleek echter niet in staat om Cunha in de laatste hectometers voorbij te steken. De uittredend olympisch kampioen moest genoegen nemen met zilver. Het brons ging naar de Australische Kareena Lee.

Tweevoudig Europees kampioen

Van Rouwendaal zegevierde in mei van dit jaar bij de EK in Boedapest op de 5 en 10 kilometer. Ze toonde in Hongarije aan dat ze niet alleen kan winnen na een lange solo, zoals op de Spelen van Rio 2016, maar ook in een sprint. Van Rouwendaal heeft onder haar Duitse coach Bernd Berkhahn, met wie ze sinds vorig jaar werkt, veel getraind op het kunnen van diverse snelheden. „Als het nu op een sprint aankomt, dan denk ik dat ik wel een van de snelsten ben”, zei ze enkele maanden geleden op het kwalificatietoernooi in Eindhoven, waar ze een olympisch ticket bemachtigde op de 200 meter rugslag.

Dat was een bewuste keuze. Van Rouwendaal kon daardoor namelijk ook kon meedoen aan het langebaantoernooi en mocht zo al eerder het olympisch dorp in. Afgelopen week haalde ze op de 200 rug tot haar eigen verbazing zelfs de halve finales. Daardoor had Van Rouwendaal al twee races in haar benen en armen zitten voordat ze woensdag in de vroege Japanse ochtend het warme water van Odaiba Marine Park (bijna 30 graden Celsius) in dook voor de wedstrijd over 10 kilometer.

"Ik had het niet beter kunnen doen"

Het doel was een medaille, het liefste natuurlijk goud. Het werd zilver voor de geboren Baarnse. „Als favoriet voelde ik alles bij mij liggen. Ik had het niet beter kunnen doen vandaag. Ik ben heel erg blij met zilver, het was een hele goede race”, zei de Nederlandse tegen de NOS.

„Ik wilde achter Ana Marcela blijven. Als je voor ligt, trekken ze je allemaal terug. Dan zou ik aan het einde helemaal geen energie meer hebben gehad. Ik wilde op plek twee, drie of vier zwemmen en dan naar voren komen”, legde Van Rouwendaal uit. „Uiteindelijk wordt het een sprint. Ik had wel moeite met die Australische. Zij had echt een hele hoge slagfrequentie en was echt aan het ’vechten’ in mijn heupen. Daardoor kon ik niet meer naar Ana Marcela”, zei ze over Kareena Lee, die brons pakte.

Eerder dit jaar wist Van Rouwendaal nog wel te winnen van Cunha. „Maar toen lagen we met z’n tweeën en keek niet iedereen naar je. Dat was veel makkelijker. Ik heb vandaag zo’n slimme race neergezet. Ik moest het aan het einde slim aanpakken, want ik mocht ze ook niet meer van achteren laten komen”, sprak Van Rouwendaal. „Je wilt natuurlijk je titel verdedigen. Ik lees ook vaak dat mensen schrijven dat sporters goud hebben verloren. Dat is niet zo. Mijn gouden medaille ligt thuis op mijn nachtkastje en nu heb ik zilver. Die neem ik ook mee.”

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.