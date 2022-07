Shanice van de Sanden heeft nieuwe club en reist af naar Engeland

Voor Van de Sanden betekent haar stap naar Engeland een terugkeer op het oude nest. In 2016, na periodes bij FC Utrecht, SC Heerenveen en FC Twente, begon de rechtsbuiten haar buitenlandse avontuur bij Liverpool. Na het gewonnen EK in 2017, waarop de aanvaller van doorslaggevende waarde was bij Oranje, maakte ze de overstap naar Olympique Lyon. Met de Franse topclub won ze drie landstitels, twee bekers en drie keer de Champions League.

"Ik ben heel blij om terug te keren bij Liverpool"

Liverpool kroonde zich afgelopen seizoen tot kampioen in de Barclays Women’s Championship en keert na de zomer terug op het hoogste niveau in Engeland. De Women’s Super League geldt tegenwoordig als de sterkste competitie van de wereld.

,,Ik ben heel blij om terug te keren bij Liverpool. Ik wilde graag weer in Engeland spelen en Liverpool is een club met een rijke historie. Toen ik zes en een half jaar voor het eerst het legendarische shirt droeg zat ik in een andere fase van mijn carrière en was het vrouwenvoetbal in Engeland en bij Liverpool ook nog niet zo ver als dat het nu is. Het was mijn eerste buitenlandse avontuur en ik vind het heel bijzonder om nu als een volwassenere speelster weer terug te keren. Ik kan niet wachten om de fans weer te zien.”