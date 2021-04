De glorieuze Italiaanse avonden van Ajax

Matthijs de Ligt is door het dolle nadat hij Ajax in 2019 op een 1-2 voorsprong bij Juventus heeft gezet. Frenkie de Jong, Dusan Tadic en Daley Blind (vlnr) zijn in de achtervolging. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Winnen in de Laars. Ajax deed het vaak genoeg. Als voorproefje voor de uitwedstrijd van deze donderdagvond in Stadio Olimpico tegen AS Roma zet De Telegraaf vijf Amsterdamse, onvergetelijke zeges in Italië op een rijtje.