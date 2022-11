Johnny Rep: ’Shirt Diego Maradona ligt denk ik nu bij iemand thuis in de Zaanstreek’

Autosport

Vettel genoot niet van laatste race in Formule 1

Hoewel hij door de fans werd uitgeroepen tot ’driver of the day’, had Sebastian Vettel weinig plezier beleefd aan zijn laatste race in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen kwam in Abu Dhabi als tiende over de finish, goed voor 1 WK-punt. Omdat Mercedes-coureur Lewis Hamilton in de slotfase uit...