Kjeld Nuis verliezer in bizarre stoelendans?

De Leidenaar (30) hoopt in de formatie van hoofdcoach Gerard van Velde zijn kwaliteiten op de 1000 meter en 1500 meter verder te verbeteren, maar de vraag is of hij straks nog wel de beoogde ploegmaten in zijn nieuwe omgeving treft. Zowel Kai Verbij als Dai Dai N’tab heeft namelijk een lucratief aanbod op zak van... Nuis’ huidige team Jumbo-Visma.

Oftewel: er lijkt een bizarre stoelendans in de maak. In dat spel zou uitgerekend Nuis sportief gezien het kind van de rekening kunnen worden. Hij verkast naar de stal van Reggeborgh, omdat hij daar door net wat andere trainingsprikkels én de aanwezigheid van meer gelijkwaardige trainingsmakkers de kansen op opnieuw olympisch succes meent te kunnen vergroten.

Maar afgelopen weekeinde, toen de voorgenomen deal bij Jac Orie ter tafel kwam, reageerde het management van Jumbo-Visma onmiddellijk. Een topper weg? Dan eens kijken of er twee, uit de rivaliserende ploeg, in zijn plaats kunnen komen. Verbij is een vriend van Thomas Krol, die logischerwijs zijn komst zal toejuichen. Probleem voor het Reggeborgh-duo is echter het doorlopende contract dat beiden hebben. Waar Nuis op grond van zijn intussen tienjarige dienstverband bij het team van Orie zijn huidige verbintenis gewoon kon opzeggen, moeten Verbij en N’tab waarschijnlijk een afkoopsom betalen om te kunnen overstappen.