Almere City neemt koppositie over van Cambuur

Na ruim een half uur leidde Almere City al met 3-0 door doelpunten van de Deen Frederik Helstrup, Thomas Verheydt en Damon Mirani. Voor Verheijdt was het zijn twaalfde doelpunt van het seizoen en zijn vijftigste ooit in de eerste divisie. Mees Kaandorp en Oussama Bouyaghlafen scoorden ook nog voor de ploeg van trainer Ole Tobiasen. Jelle Duin deed tussendoor iets terug voor Jong AZ en Des Kunst maakte de uitslag in extra tijd wat draaglijker.

De nieuwe koploper herstelde zich van het teleurstellende resultaat van vorige week toen het 0-0 werd tegen FC Eindhoven.

Almere City heeft nu 47 punten, 1 meer dan Cambuur. De Friezen wachten zondag de uitwedstrijd tegen NEC, dat is opgeklommen naar de zesde plaats.

Trainer Mike Snoei geeft De Graafschap-doelpuntenmaker Joey Konings een hand. Ⓒ BSR Agency

De Graafschap

De Graafschap heeft de derde periode van de eerste divisie ingeluid met een zege in de uitwedstrijd tegen Roda JC. In Kerkrade werd het 1-3. Alle doelpunten van De Graafschap vielen in de eerste helft.

Clubtopscorer Ralf Seuntjens (13 doelpunten) opende al na vijf minuten de score, waarna Joey Konings er na een half uur 0-2 van maakte. Elmo Lieftink bezorgde de bezoekers in de extra tijd van de eerste helft een comfortabele ruststand. Vlak voor tijd deed Stefano Marzo nog wat terug namens Roda JC.

Door de zege kwam De Graafschap op 41 punten, 5 minder dan koploper SC Cambuur en 3 minder dan Almere City. Die twee clubs zijn al in het bezit van een periodetitel.

Nummer 5 Go Ahead Eagles won met 3-0 van MVV en passeerde daardoor FC Volendam, , dat kwam in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht niet verder dan 0-0. Daardoor droeg FC Dordrecht de laatste plaats over aan FC Den Bosch. Excelsior won door een doelpunt van Reuven Niemeijer op eigen veld met 1-0 van FC Eindhoven.

