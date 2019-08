Van Bommel aan hoofd van PSV-tombola

Valentijn Driessen Ⓒ RENE BOUWMAN

De vijfjarige Wolfgang Amadeus Mozart uitgezonderd, is het een zeldzaamheid dat iemand bij zijn debuut een meesterwerk achterlaat. Ook Mark van Bommel niet bij PSV vorig seizoen. Wel won hij zestien van de zeventien duels voor de winter en stond pas vijf rondes voor het eind van de competitie de koppositie af aan Ajax. Te pas en te onpas verkondigde Van Bommel tijdens deze geweldige reeks dat hij geen plan B had en dat je niet ineens dingen anders moet gaan doen als het even niet loopt of als je verliest.