Weer onrust in schaatsen om houding KNSB

Eind oktober werd in de Ledenraad afgesproken dat de KNSB omgevormd moet worden tot een meer klantgerichte, faciliterende organisatie, onder andere naar aanleiding van de financiële problemen.

Theo Fledderus, directeur bestuurder van de KNSB, stuurde dinsdag echter een mail rond waarin de samenstelling van de ’Commissie Duurzame Inrichting Schaatssport’ al uit de doeken werd gedaan. De convenantgroep is ontevreden dat men totaal niet bij dit proces betrokken is geweest en voelt zich bovendien ondervertegenwoordigd. „De KNSB heeft het over ’samen voor het schaatsen’, maar waarom riekt het dan altijd naar verdeel en heers?”, vraagt Bert Jonker, die namens de teams zitting heeft in de convenantgroep, zich af.

Fledderus reageerde gistermiddag schriftelijk op de ontstane wrevel en hoopt dit weekeinde bij de World Cup in Thialf in persoonlijke gesprekken weer nader tot elkaar te komen. „Want het is essentieel dat ook deze partijen onderdeel zijn van de commissie”, zo schrijft hij.