Lazio-baas wil snelle hervatting Serie A: ’Brood en spelen’

Claudio Lotito noemt hiervoor voornamelijk financiële en psychologische redenen. „Voetbal in Italië is een grote industrie en garandeert de staatskas 1,2 miljard euro aan belastinggeld”, vertelde hij op tv-zender Rai 3.

Olympisch comité

Een herstart van de competitie zou ook andere sporten en het Italiaans olympisch comité CONI ten goede komen, aldus Lotito. „Het CONI wordt gefinancierd met 460 miljoen euro, voetbal genereert miljarden aan inkomsten.”

Het voetal ligt in Italië al geruime tijd stil, het land is zwaar getroffen door het coronavirus. De twintig clubs in de Serie A hopen dat ze begin mei de trainingen kunnen hervatten. Het is nog altijd de bedoeling dat de competitie in Italië wordt uitgespeeld, met als einddatum 2 augustus.

Sociale waarde

Lazio-baas Lotito, wiens team tweede staat in de Seria A en met Juventus strijdt om het kampioenschap, refereert ook aan de grote maatschappelijke betekenis van het voetbal in Italië: „Voetbal heeft een enorme sociale waarde en onze geschiedenis, de geschiedenis van de Romeinen, wordt gekenmerkt door brood en spelen. Met dat aspect moeten we rekening houden.”