Blindedarmontsteking houdt Phillip Cocu aan kant

Cocu moet worden geopereerd. Zijn taken worden voorlopig waargenomen door assistent-trainer Chris van der Weerden.

Vitesse kan nog niet zeggen hoe lang Cocu afwezig is. De club vermoedt dat hij zaterdag in het thuisduel met Go Ahead Eagles nog niet terugkeert op de bank. In dat geval is Van der Weerden de hoofdcoach bij de wedstrijd die om 18.45 uur begint.