Handbalster Martine Smeets: ’We blijven voor elkaar vechten’

Martine Smeets gaat met Oranje voor de laatste kans. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Het vertrouwen heeft na de eerste twee EK-nederlagen een flinke knauw gekregen, maar strijdbaar zijn de Nederlandse handbalsters nog altijd. In aanloop naar de cruciale wedstrijd van dinsdagavond tegen Hongarije heeft iedereen zijn zegje gedaan, want als er niet wordt gewonnen, is de afgang voor de wereldkampioen compleet. „We geven de hoop niet op. Tot de allerlaatste seconde blijven we voor elkaar vechten, dat is onze kracht”, zegt Martine Smeets.