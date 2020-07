Bayern-baas Rummenigge kritisch op schrappen Gouden Bal

„Ik vind dat niet eerlijk. Op de Franse competitie na zijn alle topcompetities in Europa gewoon uitgespeeld. Misschien ga ik hier nog maar eens over praten met FIFA-voorzitter Gianni Infantino”, aldus Rummenigge.

Eerder had Rummenigge al laten weten dat in zijn ogen Bayern-spits Robert Lewandowski de Gouden Bal het meest verdient. „Robert heeft een fantastisch seizoen, het beste seizoen uit zijn carrière.” De Pool maakte dit jaar al 51 doelpunten.

Het is voor het eerst dat er geen Gouden Bal wordt uitgereikt. Het Franse voetbalmagazine France Football, dat de verkiezing sinds 1956 jaarlijks organiseert, had dat besloten omdat het vanwege de coronacrisis zo’n raar en gemankeerd jaar is.