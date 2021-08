Memphis Depay volgt aangepast programma tijdens eerste training Oranje

Het Nederlands elftal is zonder Memphis Depay aan de eerste training voor het duel met Noorwegen in de WK-kwalificatie begonnen. De aanvaller werkte tijdens de oefensessie in Zeist een aangepast programma in de gym af.