Video: Franse tennisser verrast met briljante ingeving

Paire leek aan te gaan leggen voor een snoeiharde smash, maar fakete die slag. In plaats daarvan legde hij de bal niet zonder risico met het nodige gevoel kort over het net. De commentatoren genoten er in ieder geval met volle teugen van. Winnen deed hij overigens niet van zijn landgenoot Richard Gasquet, maar een mooi punt was het wel.

Paire showde in het verleden wel weer fantastische slagen. De balgoochelaar sloeg in 2015 in Parijs in volley die viraal ging. Vooral in slow motion leverde die slag adembenemende beelden op.