Annemiek van Vleuten ruilt regenboogtrui voor gabberoutfit

De regerend wereldkampioene op de weg en op de tijdrit in 2017 en 2018 laat via social media weten dat ze er zelfs een gesigneerd regenboog tijdritpak voor over heeft. ,,Mocht je er ook nog jaren ’90 Nike Air Max bij hebben dan helemaal top. Hoe fouter hoe beter!”, meldt ze.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik