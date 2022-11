Oud-FIFA-baas Sepp Blatter: ’Keuze voor Qatar was vergissing’

De keuze voor Qatar, omstreden vanwege onder meer de mensenrechten, is volgens Blatter een vergissing gezien ’de kleinheid’ van het land. „Het voetbal en het WK zijn hiervoor te groot”, zegt de oud-FIFA-baas in de Zwitserse media. „Het ging om een foute keuze en ik droeg daar toen de verantwoordelijkheid voor als voorzitter van de FIFA.”

Aanvankelijk wilde het uitvoerend comité het WK van 2018 toekennen aan Rusland en dat van 2022 aan de VS, klinkt het. „Dat zou een gebaar van vrede geweest zijn als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar georganiseerd zouden hebben”, aldus de 86-jarige Zwitser, die zelf in 2015 onder druk opstapte en vervolgens een jarenlange schorsing door de FIFA kreeg opgelegd wegens het overtreden van tal van ethische regels.

Michael van Praag Ⓒ ProShots

Van Praag: ’WK had nooit naar Qatar mogen gaan’

Ook Nederland en België waren gezamenlijk in de race voor de eindronde van 2018. Van de 22 FIFA-bobo’s die de WK’s van 2018 en 2022 hebben toegewezen, zijn er 16 veroordeeld voor of gelinkt aan corruptie onder wie Mohammed Bin Hammam, geboren in Qatar. „Ik dacht toen niet meteen aan corruptie”, vertelt oud-KNVB-voorzitter Michael van Praag. „Ook wij hebben bij al die 22 stemgerechtigden gelobbyd. We mochten ze geloof ik een cadeautje van maximaal 100 dollar geven. Dat werd een shirt van Oranje met handtekeningen en wat chocolade.”

Bin Hammam

Vlak na de toewijzing van de WK’s van 2018 en 2022 raakte Bin Hammam in opspraak. Hij trok zich terug als kandidaat voor het voorzitterschap van de FIFA en werd geschorst voor corruptie. Hij zou het niet hebben gelaten bij een voetbalshirt, maar het WK met miljoenen euro’s aan steekpenningen naar Qatar hebben gehaald. „De FIFA had toen meteen een onderzoek moeten starten”, aldus Van Praag. „Ik heb daar ook bij voorzitter Sepp Blatter op aangedrongen. Maar toen ze alle stadions gingen bouwen, kon de FIFA niets meer. Dan waren er enorme claims gekomen, dan was het hele voetbal failliet gegaan. Het WK had zo nooit naar Qatar mogen gaan.”

Van Praag heeft nog geen tickets naar Qatar geboekt. Hij zet niet alleen grote vraagtekens bij de manier waarop de golfstaat het WK heeft bemachtigd, ook de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar doet hem pijn. „En dan nu ook weer die actie van Qatar om fans in te huren en te laten zeggen hoe fantastisch alles daar is. Mensen met kritiek moeten ze verklikken. Gadverdamme. Maar er is nog steeds geen compensatiefonds voor arbeiders die daar hebben geleden. FIFA had allang iets moeten doen en wat denk je van Qatar? Daar is zoveel geld, het is schandalig.”

