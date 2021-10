Na aanvankelijk grote schrik broer PSV’er Mario Götze weer uit ziekenhuis

Vijf minuten voor tijd ging hij na een kopduel met Rolf Fletscher van MSV Duisburg naar de grond. Direct was er paniek. Keeper Leo Weinkauf zag direct dat het foute boel was en verleende eerste hulp.

Uiteindelijk werd de roerloos op de grond liggende Felix gestabiliseerd en per brancard afgevoerd. Gelukkig was hij na de wedstrijd bij bewustzijn en aanspreekbaar, zo liet de club maandagavond al weten. Na een nachtje in het ziekenhuis te hebben gelegen mocht hij weer naar huis. Hij bleek ’slechts’ een hersenschudding te hebben opgelopen.

„Iedereen schrok in het begin van zijn blessure en we zijn dan ook heel blij dat Felix nu al aan de beterende hand is. We wensen hem een goed herstel toe en uiteraard geven we hem alle tijd die hij nodig heeft”, aldus directeur Thomas Hengen van FC Kaiserslautern.

Afgelopen augustus eindigde Felix op de intensive care met een scheur in zijn schedel. Hij kwam toen tijdens de wedstrijd 1. FC Kaiserslautern - Viktoria Berlin hard in botsing met een tegenstander en liep een ernstige verwonding op. „Felix Götze maakt het naar omstandigheden goed”, zo berichtte Kaiserslautern destijds op Twitter.