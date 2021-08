Diede de Groot wil na ’bijzonder gesprek’ doen wat Novak Djokovic niet lukte

„Ik bedoel maar...”, schreef De Groot (24) op 11 juli jongstleden bij een foto waarop ze poseert met haar trofee én Djokovic, die kort daarvoor zijn 20e grandslamtitel had veroverd. Djokovic was toen nog in de race voor de zogenoemde golden grand slam, maar verloor in Tokio in de halve finales.

„Het was wel een grappig moment, waarbij hij in alle haast voorbij liep. Ik wilde hem tegenhouden, maar zijn manager zei ’no’. Toen Djokovic mij zelf zag, legde hij meteen al zijn spullen neer”, haalt De Groot de ontmoeting aan.

„Daarna hebben we elkaar ook nog even gesproken en hij was echt ’daar’, zeg maar. Het was een heel bijzonder gesprek. Hij zei dat hij rolstoeltennis zelf ook eens had geprobeerd en dat hij heel veel respect voor ons had.”

Tokio was Djokovic minder goed gezind en hij is niet langer kansrijk de bijzondere prestatie van Steffi Graf te evenaren; in 1988 pakte de Duitse alle vijf de grote titels. De Groot heeft dit jaar al drie grand slams gewonnen en geldt als de grote favoriete voor paralympisch goud.

„Gek genoeg leeft dat meer bij anderen dan bij mij zelf. We hebben aan Djokovic gezien dat het niet zomaar een gegeven is; dat je een eentje achter je naam hebt staan, betekent niks en ieder toernooi begin je weer opnieuw. Ik hou me niet heel erg bezig met record of lijstjes en dat werkt het beste naar mijn idee. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik geen druk voel”, aldus De Groot, voor wie paralympisch goud wellicht meer telt dan een grandslamtitel.

„Op de Paralympics krijgen wij net een stukje meer aandacht en aanzien en dat valt in niet-paralympische jaren een beetje weg. Een paralympische titel is er eentje die je wilt hebben.”

Vijf jaar geleden beleefde De Groot in Rio de Janeiro als tiener haar doorbraak. Ze verloor toen in de halve finales van Jiske Griffioen, de uiteindelijke winnares. „Ik denk dat daar het vuurtje is beginnen te branden. Dat was eigenlijk het eerste moment waarop ik merkte hoe goed ik eigenlijk was”, aldus De Groot.

„Het was toen nog niet mijn tijd op dat moment, maar dat heeft me veel vertrouwen gegeven voor de jaren die volgden. Ik moest nog veel leren en ervaring opdoen en ik ben blij dat dat sindsdien is gelukt.”

De Groot, in het bezit van elf grandslamtitels, neemt het in de eerste ronde op tegen de Chileense Macarena Cabrillana.