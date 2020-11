Max Verstappen verzucht: ’Deze race heel snel vergeten’

Verstappen vervolgt: „Het was gewoon een moeilijke wedstrijd. Ik kwam heel dicht achter Sergio (Pérez, red), maar verloor mijn down force en toen spinde ik. Daarna zat ik vast. Inhalen ging ook niet, het was zó spekglad. We gingen snel naar andere banden, maar het liep daarna niet. Het liep gewoon niet, ja lastig”, verzuchtte de Nederlander tegenover Ziggo Sport.

Dat Verstappen een slechte start had, was voor hem geen verrassing. „Ja, dat wist ik van tevoren al dat dat zou gaan gebeuren. Te weinig grip aan de binnenkant daar. Het circuit was te glad. We moeten deze race maar heel snel vergeten.”

Zijn concurrent Lewis Hamilton werd wereldkampioen, voor een zevende keer. Daarmee evenaarde de Brit het record van Michael Schumacher. „Dat is heel bijzonder voor Lewis. Het was ook een hele goede wedstrijd van hem natuurlijk.”

