’Barça-enclave’ nóg groter in Miami: ook Jordi Alba naar club Messi en Busquets

Jordi Alba (34) gaat zijn handtekening zetten onder een contract bij de club uit de Amerikaanse Major League Soccer, meldde voorzitter Jorge Mas na de training van het team uit Florida.

Alba kondigde eind mei zijn vertrek aan bij de Catalaanse club en wordt in Amerika herenigd met zijn oud-ploeggenoten Messi en Busquets. De linksback won met Barcelona onder meer zes Spaanse landstitels en de Champions League (in 2015). In het shirt van Spanje won de 93-voudig international in 2012 het EK.

Messi is de grote aanwinst van Inter Miami, waarvan de voormalig Engelse vedette David Beckham een van de eigenaren is. De Argentijnse sterspeler werd maandag op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de fans van de club en werkte dinsdag zijn eerste training af onder coach Gerardo Martino.