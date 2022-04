Tijdschema Formule 1-weekend op Imola

De startopstelling voor de Grote Prijs op zondag wordt dus niet bepaald door de gebruikelijke kwalificatiesessie, maar door de uitslag van de kortere sprintrace over 21 rondes die op zaterdag wordt gereden. De startopstelling voor die sprintrace is bepaald door de gewone kwalificatiesessie, die nu niet op zaterdag maar op vrijdagavond wordt gehouden.

Vergeleken met vorig seizoen is de puntenverdeling voor de sprintrace veranderd. In 2021 kreeg de winnaar van een sprintrace drie WK-punten, terwijl de nummers twee en drie er respectievelijk twee en één kregen. Dit jaar is dat uitgebreid: de winnaar van een sprintrace verdient nu acht WK-punten. De nummer twee krijgt er zeven, de derde krijgt er zes.

Max Verstappen beleeft tot dusver een moeizaam seizoen. Hij viel uit in de openingsrace in Bahrein en in de laatste race in Australië. Beide keren moest hij zijn RB18 voortijdig aan de kant zetten door problemen met de brandstoftoevoer. Hij won wel de tweede race in Saudi-Arabië. In het kampioenschap staat hij zesde met 46 punten achterstand op WK-leider Charles Leclerc van Ferrari.

Programma Grote Prijs van Emilia-Romagna

Vrijdag 22 april

13.30-14.30 uur: eerste vrije training

17.00-18.00 uur: kwalificatie

Zaterdag 23 april

12.30-13.30 uur: tweede vrije training

16.30 uur : Sprintrace

Zondag 24 april

15.00 uur: Grote Prijs van Emilia-Romagna

Racekalender

WK-stand