Sport Kort: Joost Luiten verspeelt riante positie

Atletiek: Schippers imponeert ook in Genève niet op 100 meter

16.25 uur: Dafne Schippers heeft ook bij atletiekwedstrijden in Genève geen toptijd gelopen op de 100 meter. De Utrechtse atlete eindigde als vierde in 11,25, ruim boven haar persoonlijke record van 10,81. Ze moest drie Zwitserse sprintsters voor zich dulden. Mujinga Kambundji won in 11,07.

Schippers liep donderdag bij de Diamond League in Florence de zesde tijd op de 200 meter in 23,03. De wereldkampioene van 2015 en 2017 op deze afstand gaf bijna een seconde toe op de Britse regerend wereldkampioene Dina Asher-Smith, die 22,06 klokte.

De Nederlandse atlete, in 2016 winnares van olympisch zilver op de 200 meter, is naarstig op zoek naar meer snelheid. De Olympische Spelen beginnen over zo'n zes weken, dus de tijd begint te dringen. Op de FBK Games afgelopen zondag liep ze 11,15 op de 100 meter en zat ze ook ver achter Asher-Smith, die won in 10,92.

In Hengelo was ze na de race toch optimistisch. "Ik ben een diesel, heb veel wedstrijden nodig om echt op snelheid te komen", zei de 28-jarige atlete toen, hoewel ze ook toegaf dat pijntjes in het lichaam haar constant dwingen tot voorzichtigheid.

Schippers liep in Genève ook met de estafetteploeg de 4x100 als voorbereiding op Tokio. Het Oranje-kwartet, met ook Marije van Hunenstijn, Lieke Klaver en Naomi Sedney, eindigde achter Zwitserland als tweede in 42,82, ruim boven het Nederlands record van 42,04.

Bulk aan bogeys kost golfer Luiten toppositie Scandinavian Mixed

16.00 uur: Joost Luiten heeft zijn riante positie in het Scandinavian Mixed in Göteborg verspeeld met een ronde vol bogeys. De 35-jarige Nederlander zakte door een ronde van 78 slagen, liefst 6 boven par, van de tweede naar de gedeelde 27e plaats.

De stormachtige wind speelde Luiten parten. Op zijn scorekaart stonden vijf bogeys en twee double bogeys. Hij kon er drie birdies tegenover zetten.

Wil Besseling deed het heel wat beter met 70 slagen (-2), hoewel hij ook de nodige fouten produceerde: twee double bogeys en twee bogeys. De Noord-Hollander maakte er dankzij acht birdies nog een aardige score van, die hem naar de zestiende plaats in de stand bracht.

Er zijn vier leiders in het gemengde toernooi uit de Europese tour; mannen en vrouwen spelen tegelijkertijd dezelfde achttien holes en strijden om dezelfde winnaarstrofee en een prijzenpot van 1 miljoen euro. Twee mannen en twee vrouwen delen de koppositie met een score van -12. Het zijn de Engelse Alice Hewson, de Zweedse Caroline Hedwall, de Welshman Rhys Enoch en de Australiër Jason Scrivener. Besseling staat op -8, Luiten op -6.

Zondag valt de beslissing op de Vallda-golfbaan in Göteborg.

Voetbal: Trainer Moyes verlengt contract bij West Ham United met drie jaar

13.50 uur: De Engelse voetbalclub West Ham United wil nog jaren door met trainer David Moyes. De 58-jarige Schot verlengde zijn contract bij de nummer zes van de Premier League met drie jaar, tot de zomer van 2024. Onder leiding van Moyes wist West Ham zich rechtstreeks te kwalificeren voor Europees voetbal.

De ploeg van de Schotse manager behaalde afgelopen seizoen 65 punten, een clubrecord. "Ik ben heel blij dat ik mijn toekomst heb kunnen verbinden aan West Ham", zei Moyes, die eind 2019 terugkeerde bij de club. In het seizoen 2017-2018 werkte hij ook al een aantal maanden bij West Ham. De Schot was ook trainer van Everton, Manchester United, Real Sociedad en Sunderland. Moyes zat al bij 583 wedstrijden in de Premier League op de bank. Alleen Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson en Harry Redknapp coachten meer duels op het hoogste niveau in Engeland.

Judo: Meyer op WK in herkansingen om brons

13.20 uur: Judoka Roy Meyer kan bij de WK in Boedapest hooguit brons veroveren bij de zwaargewichten. De 30-jarige Brabander moest het in de kwartfinales van de klasse boven 100 kilogram afleggen tegen Gela Zaalisjvili uit Georgië, die Meyer op de grond in een houdgreep nam en ippon scoorde.

De Nederlandse judoka begon in Boedapest met een 'bye' in de eerste ronde en won daarna twee partijen. Meyer gaat het nu in de herkansingen opnemen tegen Temoer Rachimov uit Tadzjikistan. Bij de vorige WK, twee jaar geleden in Tokio, pakte de judoka uit Breda brons. Niet Meyer, maar Henk Grol mag Nederland bij de zwaargewichten vertegenwoordigen op de Spelen van Tokio. Grol versloeg Meyer in april bij de EK in Lissabon. De 36-jarige Veendammer slaat de WK in Boedapest over.

Jur Spijkers werd in de derde ronde uitgeschakeld. Ook hij begon met een bye, maar werd na winst van zijn eerste partij verslagen door de Japanner Kokoro Kageura. Die besliste de partij in de golden score.

Zwemmen: Australische bond schakelt vrouwenpanel in na tirade Groves

12.04 uur: De Australische zwembond laat een onafhankelijk panel, dat volledig bestaat uit vrouwen, onderzoek doen naar de behandeling van meiden en vrouwen in de sport. De bond heeft dit onderzoek ingesteld naar aanleiding van klachten van Madeline Groves, winnares van twee zilveren medailles bij de Olympische Spelen van Rio 2016. De 26-jarige Groves trok zich deze week terug voor de olympische trials in Adelaide en haalde via sociale media uit naar „alle vrouwenhatende perverselingen” in haar sport.

Groves had eerder al eens een klacht ingediend bij de Australische zwembond, omdat ze op een ongepaste manier benaderd zou zijn door een mannelijke coach. Het is niet bekend wat de reden is van de recente uitlatingen van Groves. Nadat ze zich had afgemeld voor de trials, schreef ze: „Laat dit een les zijn voor alle vrouwenhatende perverselingen in de sport en hun hielenlikkers: je kunt jonge vrouwen en meisjes niet langer uitbuiten, dingen over hun lichaam zeggen of ze proberen te manipuleren, en dan verwachten dat ze jou vertegenwoordigen zodat je je jaarlijkse bonus kunt verdienen. Die tijd is voorbij.”

De Australische zwembond zegt „zeer verontrust” te zijn. Een onafhankelijk vrouwenpanel gaat nu onderzoek doen. „Hun focus ligt op onze toekomst”, aldus de bond.

Financiële schade voor breedtesport minder groot dan verwacht

08:30 uur De financiële impact van het coronavirus op de Nederlandse sportsector is iets minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. Het Mulier Instituut, dat al sinds het uitbreken van de coronacrisis begin vorig jaar onderzoek doet, schat de schade voor de breedtesport in de derde rapportage op 537 miljoen euro. Eind november, toen de tweede Monitor Sport en Corona werd gepresenteerd, bedroeg dat volgens de onderzoekers nog ruim 700 miljoen.

Bij de eerste uitgave, in juli, was de schatting dat de schade voor de sport in Nederland 400 tot 600 miljoen euro zou bedragen. Volgens het Mulier Instituut valt de financiële schade nu lager uit dan verwacht, omdat de sportsector meer kosten heeft kunnen besparen. De onderzoekers hebben ook een beter beeld van de diverse steunmaatregelen die sportverenigingen en -ondernemers hebben ontvangen.

Het omzetverlies bedraagt in 2020 iets meer dan 1,8 miljard euro, vooral veroorzaakt door het coronavirus.