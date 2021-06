Sport Kort: Minder financiële corona-schade voor breedtesport

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Financiële schade voor breedtesport minder groot dan verwacht

08:30 uur De financiële impact van het coronavirus op de Nederlandse sportsector is iets minder groot dan aanvankelijk werd gedacht. Het Mulier Instituut, dat al sinds het uitbreken van de coronacrisis begin vorig jaar onderzoek doet, schat de schade voor de breedtesport in de derde rapportage op 537 miljoen euro. Eind november, toen de tweede Monitor Sport en Corona werd gepresenteerd, bedroeg dat volgens de onderzoekers nog ruim 700 miljoen.

Bij de eerste uitgave, in juli, was de schatting dat de schade voor de sport in Nederland 400 tot 600 miljoen euro zou bedragen. Volgens het Mulier Instituut valt de financiële schade nu lager uit dan verwacht, omdat de sportsector meer kosten heeft kunnen besparen. De onderzoekers hebben ook een beter beeld van de diverse steunmaatregelen die sportverenigingen en -ondernemers hebben ontvangen.

Het omzetverlies bedraagt in 2020 iets meer dan 1,8 miljard euro, vooral veroorzaakt door het coronavirus.