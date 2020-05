US Open tennis wil niet wijken voor coronavirus

Ze sluit niet helemaal uit dat het grand slam naar een andere datum of locatie verhuist. „Het is onze verantwoordelijkheid om ook die mogelijkheden te onderzoeken, maar het ziet er niet naar uit dat zoiets nodig zal zijn. We nemen in de tweede helft van juni een definitieve beslissing.”

Allaster zegt dat de organisatie een strak geregisseerd toernooi voor ogen staat met tal van maatregelen om het coronavirus tegen te houden. Ze denkt onder meer aan speciale chartervluchten voor de tennissers en tennissters uit Europa, Zuid-Amerika en Azië. Voor de reis worden ze getest op Covid-19 en tijdens het toernooi dagelijks gecheckt op ziektesymptomen. „Hun entourage zal tot het strikte minimum beperkt worden. Het is niet de bedoeling dat ze met vijf of meer mensen naar hier komen. We kunnen er zelf voor zorgen dat er voldoende fysiotherapeuten en masseurs aanwezig”, aldus Allaster.

Ook het spelen zonder toeschouwers behoort tot de mogelijkheden en wellicht spelen de mannen evenals de vrouwen maximaal drie sets. „Daar hebben we het nog niet echt over gehad. Als de spelers erom vragen, zullen we het wel zeker in overweging nemen. Maar zonder input van de spelers is het geen beslissing die we zelf gaan nemen.”

Geen publiek betekent minder inkomsten, zegt financieel directeur Lew Sherr. „Maar onze sponsordeals en contracten met de televisiezenders en andere mediapartners zijn aanzienlijk, dus het blijft de moeite lonen om het toernooi toch door te laten gaan.”

Wegens de pandemie zijn er tot eind juli geen proftoernooien op de ATP- en WTA-tour. De Australian Open kon in januari nog doorgaan. Roland Garros is uitgesteld naar de periode van 20 september tot 4 oktober, Wimbledon is volledig afgelast.