Mooi affiche voor Danny Makkelie op WK clubs

Makkelie wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra. De vierde official is Maguette N’Diaya uit Senegal. Kevin Blom en Jochem Kamphuis zijn de videoscheidsrechters bij het duel. De wedstrijd wordt gespeeld in het Education City Stadion in Ar Rayyan en begint om 19.00 uur.

Tigres, de kampioen van Noord- en Midden-Amerika, bereikte de halve eindstrijd door met 2-1 te winnen van het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC, de club van de Nederlandse verdediger Dave Bulthuis.

Palmeiras is de kampioen van Zuid-Amerika. Het versloeg vorige week in de finale van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League, het eveneens Braziliaanse Santos.

Bayern

In de andere halve finale speelt Bayern München, de winnaar van de Champions League in Europa, maandag tegen de Afrikaanse kampioen Al Ahly SC. De Duitsers speelden vrijdagavond nog in de Bundesliga. De recordkampioen van Duitsland won met 1-0 bij Hertha BSC.

Corona

Vanwege de coronapandemie gelden strenge hygiënevoorschriften en gezondheidsregels. Het WK voor clubs is een belangrijk testevenement voor het WK voor landenteams dat eind 2022 in Qatar wordt gespeeld.