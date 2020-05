José Mourinho jaloers op Duitsland

„Het is moeilijk om andere landen te zien voetballen, terwijl we zelf niet kunnen spelen”, zei Mourinho (57) tegen Sky Sports. „Ik probeer mijn spelers ook altijd te laten genieten van de kerstperiode waarin wij de mensen datgene gaven waar ze van houden, in een periode waarin niemand anders voetbalt. Op dit moment voelt het een beetje het tegenovergestelde.”

Woensdag werd wel de volgende stap gezet door de clubs weer toe te staan in groepsverband te trainen. In eerste instantie werd gemikt op een doorstart half juni, maar dat lijkt niet realistisch.

De vertraging is goed nieuws voor Steven Bergwijn, die dit seizoen mogelijk toch nog in actie komt voor de Spurs. „Harry Kane, Moussa Sissoko, Son Heung-min en Steven Bergwijn zijn allemaal in orde. Ze zijn misschien niet allemaal klaar om te spelen, maar ze zijn niet meer geblesseerd”, beweerde Mourinho, die voor de onderbreking van het seizoen te maken had met veel blessureleed. „Ik verwacht dat ze over een paar weken kunnen spelen. Natuurlijk niet op hun maximale potentieel, maar ik denk dat niemand dat kan.”

Met nog negen duels te gaan staat Tottenham op de achtste plek in de Premier League.