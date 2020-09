Geen enkelspel Robin Haase op Roland Garros

Haase stond de afgelopen tien jaar in het hoofdtoernooi van het grandslamtoernooi in Parijs. Omdat hij is afgezakt naar plek 173 van de wereldranglijst, was hij dit jaar veroordeeld tot het spelen van kwalificaties.

Ook Botic van de Zandschulp werd in de tweede ronde van de kwalificaties uitgeschakeld. Van de Zandschulp verloor met 7-6 (5) 7-6 (8) van de Brit Liam Broady. In de tweede set stond Van de Zandschulp met 5-3 voor. Hij liet vier setpunten onbenut.

Door het verlies van Haase en Van de Zandschulp doet er geen enkele Nederlandse tennisser mee bij de mannen. Tallon Griekspoor verloor al in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi.