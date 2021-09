Lof voor ’brandweerman’ Sebastian Vettel in Zandvoort

Vettel parkeerde zijn auto na de Tarzanbocht vanwege een motorisch probleem. De viervoudig wereldkampioen ging vervolgens zelf enige tijd met een brandblusser in de weer. Het duurde lang voordat zijn auto uiteindelijk werd weggehaald, omdat het signaal werd gegeven dat de Aston Martin mogelijk elektrisch geladen was.

„Sebastian meldde een motorstoring aan het team en wij hebben hem toen opdracht gegeven te stoppen bij een baanmedewerker voor het geval er brand zou uitbreken”, sprak teambaas Otto Szafnauer. „Dat is onze routine in dit soort gevallen. We zoeken nog naar de oorzaak van het probleem. Seb anticipeerde in ieder geval heel goed op de mogelijkheid van een brand en kreeg om die reden de brandblusser van een marshall.”

De medewerker kon niet meteen de baan oprennen om zijn hulp aan te bieden, omdat de rode vlag nog niet uit was. Een sessie moet eerst zijn stilgelegd voordat de marshalls de baan op mogen. Bij aanvang van de tweede vrije training waren de monteurs nog bezig aan de auto van Vettel, maar de Duitser kon even later alsnog weer de baan op.

Max Verstappen weet zich in Zandvoort gesteund door zo’n 70.000 Nederlandse racefans. Ⓒ Getty Images

Met nog bijna zes minuten op de klok mochten de coureurs uiteindelijk weer naar buiten op het sfeervolle circuit, waar het oranje op de tribunes voor prachtige beelden zorgde. Het was ook goed te zien dat de coureurs in de eerste kombocht, de Hugenholtzbocht, verschillende lijnen aan het uitproberen waren.

Hamilton kwam op de zachtste band tot een tijd van 1.11,500. Max Verstappen was een kleine tiende van een seconde langzamer dan zijn concurrent. Carlos Sainz en Charles Leclerc (Ferrari) noteerden de derde en vierde tijd.