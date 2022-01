Premium Het beste van De Telegraaf

De tragische geschiedenis van stadionrampen in Afrika

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Een vertrapt ticket buiten het stadion Olembé Stadium. Ⓒ ANP / AFP

Amsterdam - De voetbalramp bij de wedstrijd van gastland Kameroen en de Comoren in de Afrika Cup, waarbij maandagavond zeker acht doden zijn gevallen, is de zoveelste in een reeks van stadionrampen op het Afrikaanse continent. Slechte publiekscontrole, overijverig optreden van de politie en wangedrag van fans hebben de afgelopen decennia vaker geleid tot incidenten in en rond voetbalstadions in Afrika.