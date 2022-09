Nadine Visser stopt samenwerking met coach Bennema

„Dit is een erg moeilijke beslissing na zo lang te hebben samengewerkt. Ik ben Bart zo dankbaar voor ieder jaar waarin ik me heb ontwikkeld van een jonge en onervaren meerkampster tot de hordeloopster die ik nu ben”, schreef Visser op social media. „De afgelopen tien jaar hebben we veel hoogte- en dieptepunten gekend. Ik wens Bart het beste en ben benieuwd wat volgend seizoen mij gaat brengen.”

Teleurstelling

Visser was eind juli op de WK in Eugene niet snel genoeg voor een plek in de finale van de 100 meter horden. Vorig jaar werd ze op de Olympische Spelen nog vijfde op die afstand. Eind augustus stelde Visser ook teleur op de EK in München, waar ze vierde werd in de finale.

Visser scheurde bij de NK indoor in februari haar linker hamstring en miste daardoor de WK indoor in Belgrado. Er zat een scheurtje in de spier op dezelfde plek als het jaar daarvoor. Die blessure had er toen voor gezorgd dat ze zich niet optimaal kon voorbereiden op de Spelen in Tokio. Ook voor de WK had ze dit jaar geen ideale voorbereiding. Bennema werkte in het verleden ook samen met Dafne Schippers. Die samenwerking werd in oktober van vorig jaar beëindigd.