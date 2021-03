Duitsers willen voetbalstadions leeg houden

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Argentijnse tiener verrast en wint ATP-tennistoernooi

09.15 uur: De Argentijnse tiener Juan Manuel Cerundolo heeft het tennistoernooi van Cordoba gewonnen. De nummer 335 van de wereld deed dat in eigen land op zijn eerste evenement op ATP-niveau. Hij versloeg in de finale de Spanjaard Albert Ramos in drie sets: 6-0 2-6 6-2.

De 19-jarige Cerundolo stootte vanuit de kwalificaties door naar het hoofdtoernooi. Zijn kunststukje op gravel doet denken aan dat van zijn landgenoot Guillermo Coria. Die won in 2001 in het Chileense Vina del Mar op zijn 19e eveneens het eerste ATP-toernooi waaraan hij deelnam.

„Ik kan het nog altijd niet geloven”, reageerde de linkshandige speler, die op de ranking naar plaats 181 klom. „Het was een ongelofelijke week.”

De 33-jarige Ramos greep naast een derde ATP-titel. „Ik moet Juan in de eerste plaats feliciteren”, zei hij. „Ik heb alles gedaan wat ik kon. Het is jammer dat ik de titel niet kon winnen.”

Voetbal: Duitsers willen nog geen voetbalfans in stadions

08.15 uur: Een meerderheid van de Duitsers wil nog niet dat al dit seizoen publiek wordt toegelaten bij voetbalwedstrijden in het betaalde voetbal. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau YouGov. Van de ondervraagden geeft 61 procent aan te vinden dat de stadions in elk geval tot eind mei dicht moeten blijven.

Vooralsnog is 23 procent van mening dat er wel toeschouwers kunnen worden toegelaten, hoewel nog steeds het grootste deel van de Duitse bevolking niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Voetbalofficials hebben inmiddels in samenwerking met culturele-instellingen en in samenspraak met gezondheidsautoriteiten een plan gepresenteerd over hoe fans op een veilige manier kunnen terugkeren. De autoriteiten hebben vooralsnog geen toestemming gegeven om hier een begin mee te maken.

Basketbal: James leidt Lakers in korte tijd langs Warriors

07.36 uur: Voor LeBron James was het niet nodig voluit te gaan om de basketballers van Los Angeles Lakers in de Amerikaanse profcompetitie NBA langs Golden State Warriors te leiden. De sterspeler stond slechts 24 minuten in het veld en legde in die periode de basis voor de zege, 117-91.

James maakte 19 punten, had 6 rebounds en 4 assist. Verder keek hij vooral toe en genoot van het spel van zijn teamgenoten. Vedette Anthony Davis ontbrak nog bij de Lakers. Voor de kampioenen was het de tweede opeenvolgende zege.

„We hebben een moeilijke periode gehad zonder Davis, maar nu lijkt het beter te gaan”, zei James. „Hij is zeer dominant. Door zijn afwezigheid moesten we ons spel zowel aanvallend als defensief aanpassen. Gelukkig hebben we de opgaande lijn nu te pakken.”

Olympische Spelen: Zuid-Korea: Spelen in Tokio zijn kans voor gesprek met Pyongyang

06.50 uur: De Olympische Spelen in Tokio zijn mogelijk een kans om de dialoog tussen Noord-Korea en Zuid-Korea te hervatten, heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd.

„De Spelen die voor dit jaar zijn gepland, kunnen dienen als gelegenheid voor dialoog tussen Zuid-Korea en Japan, Zuid- en Noord-Korea, Noord-Korea en Japan, en Noord-Korea en de Verenigde Staten”, zei Moon in Seoul op een herdenking van een protest tegen de Japanse koloniale overheersing van zijn land begin vorige eeuw.

Ook stelde Moon dat hij Japan zoveel mogelijk wil ondersteunen om de Spelen tot een goed einde te brengen. „Ik hoop dat zowel Korea als Japan in staat zal zijn onze door Covid-19 getroffen economie te herstellen”, aldus Moon. „En dat wij gezamenlijk een nieuwe orde kunnen creëren in het tijdperk na Covid-19.”