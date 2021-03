’Strade Bianchi niet in gevaar door code rood’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Organisatie Strade Bianche ziet geen gevaar in code rood

13.35 uur: De organisatie van de Italiaanse voorjaarsklassieker Strade Bianche ziet geen gevaar voor de koers in de code rood die momenteel geldt in de regio rond start- en finishplaats Siena. De wedstrijd uit de UCI WorldTour voor mannen en vrouwen staat komende zaterdag op het programma. Sinds afgelopen zaterdag geldt echter code rood in de provincie Siena, wat betekent dat iedereen in principe binnen moet blijven.

„Op dit moment gaan we ervan uit dat de wedstrijd doorgaat”, laat organisator RCS weten aan Sporza. „Alles is klaar om de koers te organiseren. Met het virus kan natuurlijk van alles gebeuren, maar op dit moment hebben we geen bericht gehad dat de wedstrijd niet zou mogen plaatsvinden. Ook al is Siena nu code rood, dat heeft geen impact op de koers. Alleen op het publiek.”

Code rood betekent dat mensen alleen in uitzonderlijke gevallen hun huis uit mogen. De strenge maatregelen in Siena gelden in ieder geval tot komende zondag.

Paardensport: Nederlandse wedstrijdpaarden in quarantaine na uitbraak virus

12.45 uur: Vanwege een uitbraak van het zogenoemde rhinopneumonie-virus op een concours in Valencia staan momenteel meerdere Nederlandse paarden in quarantaine. Er waren 25 Nederlandse paarden aanwezig op het betreffende concours, 13 staan inmiddels in afzondering in eigen omgeving, 12 zijn er nog in Spanje.

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de paardensportbond KNHS, zegt: „Vanaf het moment dat we hoorden van de uitbraak staan we in contact met de betreffende ruiters en de overkoepelende internationale organisaties. Het is voor alle betrokkenen een hele vervelende situatie. Prioriteit is nu om er voor te zorgen dat alle paarden gezond in Nederland komen en verdere verspreiding van het virus te voorkomen.”

De KNHS geeft uit privacy-overwegingen geen namen van de betreffende ruiters, al zijn die op de startlijsten van de wedstrijd terug te vinden. Duidelijk is wel dat er geen combinaties bij zijn betrokken uit het olympisch kader van bondscoach Rob Ehrens en evenmin combinaties die volgende week van start gaan bij de Dutch Masters in Den Bosch.

Volgens een woordvoerster van de KNHS betreft het een zeer besmettelijk virus. „Het virus kent meerdere varianten, de klachten kunnen variëren van milde verkoudheidsklachten tot ernstige neurologische verschijnselen. De neurologische verschijnselen kunnen overlijden tot gevolg hebben.” De meeste paarden zijn tegen de ziekte gevaccineerd, maar dat biedt geen 100 procent zekerheid.

Voetbal: Kroatische voetbaltrainer Kranjcar (64) overleden

12.06 uur: De Kroatische voetbaltrainer Zlatko Kranjcar is na een kort ziekbed op 64-jarige leeftijd overleden. De oud-profvoetballer werkte de afgelopen decennia als trainer bij een groot aantal clubs en landen. Hij was tussen 2004 en 2006 bondscoach van Kroatië, waarmee hij op het WK in Duitsland bleef steken in de groepsfase.

Kranjcar speelde het grootste deel van zijn carrière voor topclub Dinamo Zagreb. De spits veroverde ook heel wat prijzen in Oostenrijk met Rapid Wien en sloot zijn carrière begin jaren 90 af bij St. Pölten. De international, aanvoerder van de ploeg die in 1990 in Zagreb tegen de Verenigde Staten de eerste interland van Kroatië als onafhankelijk land speelde, ging daarna direct door als trainer. Kranjcar werkte vooral in eigen land, maar maakte ook uitstapjes naar Oostenrijk, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Slowakije en Iran. Hij was ook nog even bondscoach van Montenegro.

Zijn zoon Niko brak ook door als profvoetballer, bij onder meer Tottenham Hotspur en Dinamo Kiev, en speelde meer dan tachtig interlands. De Kroatische voetbalbond en Dinamo Zagreb reageren op Twitter bedroefd op het overlijden van Zlatko Kranjcar.

Voetbal: Fortuna laat goalie Koselev naar Japan vertrekken als noodtoestand voorbij is

11.55 uur: Fortuna Sittard laat doelman Alexei Koselev naar Japan gaan. De 27-jarige Moldaviër, die dit seizoen zijn basisplaats verloor aan Yanick van Osch, gaat aan de slag bij Jubilo Iwata dat uitkomt in de tweede klasse. Aangezien Koselev in ieder geval deze week nog niet naar Japan kan reizen vanwege de noodtoestand daar, blijft hij nog even bij Fortuna.

Trainer Sjors Ultee kan de doelman zondag zelfs nog gebruiken in de thuiswedstrijd tegen PSV. Mogelijk is dat nodig ook, aangezien Van Osch met een zware botkneuzing kampt en de vorige week aangetrokken keeper Piet Velthuizen zondag bij zijn debuut voor Fortuna tegen FC Groningen al snel weer geblesseerd van het veld moest. Koselev kwam Velthuizen halverwege de eerste helft vervangen. Hij kon niet voorkomen dat Paulos Abraham de thuisclub de winst bezorgde (1-0).

„Gezien het feit dat Alexei dit seizoen zijn basisplek heeft verloren en het contract aan het einde van het seizoen afloopt, is dit voor beide partijen een mooie deal”, zegt technisch manager Sjoerd Ars. Koselev kwam in 2018 naar Sittard en speelde 71 wedstrijden voor Fortuna.

Snowboarden: Tweevoudig olympisch kampioen laat snowboarden voorlopig schieten

11.25 uur: Skiester Ester Ledecka laat het snowboarden even schieten. Ze ontbreekt daardoor deze week op het wereldkampioenschap in deze discipline in Slovenië. De tweevoudig olympisch kampioene doet dat omdat ze zich niet fit genoeg voelt om op twee verschillende onderdelen uit te komen. Voorlopig concentreert ze zich derhalve op het alpineskiën.

De Tsjechische (25) is olympisch kampioene op de super-G. Ze won de discipline op de Winterspelen van Pyeongchang in 2018. Ledecka verraste daar bovendien met olympisch goud op de parallel reuzenslalom bij het snowboarden.

„Ik richt me nu op de wereldbekerfinale ski in Lenzerheide, half maart”, zo liet ze weten. „Samen met mijn team probeer ik die wedstrijd te halen. Tot die tijd kom ik nergens aan de start. Het gaat op dit moment gewoon niet.”

Voetbal: Trainer die Stade Rennes naar Champions League leidde stapt op

11.20 uur: De Franse voetbalclub Stade Rennes moet op zoek naar een nieuwe trainer. Julien Stéphan, de man die Rennes vorig seizoen als nummer 3 van de Ligue 1 naar de Champions League leidde, heeft zijn ontslag ingediend na een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning. Stade Rennes staat op de negende plek in de competitie.

De 40-jarige Stéphan, wiens vader Guy assistent is van bondscoach Didier Deschamps bij de nationale ploeg, had sinds eind 2018 de leiding over het eerste elftal van Stade Rennes. Hij werkte daarvoor al jaren bij de club als jeugdtrainer en bij het tweede elftal. Onder zijn leiding overwinterde Stade Rennes in de Europa League en veroverde het in 2019 met de Coupe de France de eerste prijs in bijna 50 jaar, door Paris Saint-Germain in de finale via strafschoppen te verslaan.

Vorig seizoen stond Rennes op de derde plaats toen de competitie als gevolg van de coronapandemie werd afgebroken. De ploeg van Stéphan mocht daarom de Champions League in. Rennes pakte in de groep echter slechts 1 punt en werd uitgeschakeld. In de Franse competitie haalde de ploeg 2 punten uit de laatste zes wedstrijden en bovendien werd Rennes in het bekertoernooi om de Coupe de France uitgeschakeld door Angers.

Tennis: Argentijnse tiener verrast en wint ATP-tennistoernooi

09.15 uur: De Argentijnse tiener Juan Manuel Cerundolo heeft het tennistoernooi van Cordoba gewonnen. De nummer 335 van de wereld deed dat in eigen land op zijn eerste evenement op ATP-niveau. Hij versloeg in de finale de Spanjaard Albert Ramos in drie sets: 6-0 2-6 6-2.

De 19-jarige Cerundolo stootte vanuit de kwalificaties door naar het hoofdtoernooi. Zijn kunststukje op gravel doet denken aan dat van zijn landgenoot Guillermo Coria. Die won in 2001 in het Chileense Vina del Mar op zijn 19e eveneens het eerste ATP-toernooi waaraan hij deelnam.

„Ik kan het nog altijd niet geloven”, reageerde de linkshandige speler, die op de ranking naar plaats 181 klom. „Het was een ongelofelijke week.”

De 33-jarige Ramos greep naast een derde ATP-titel. „Ik moet Juan in de eerste plaats feliciteren”, zei hij. „Ik heb alles gedaan wat ik kon. Het is jammer dat ik de titel niet kon winnen.”

Voetbal: Duitsers willen nog geen voetbalfans in stadions

08.15 uur: Een meerderheid van de Duitsers wil nog niet dat al dit seizoen publiek wordt toegelaten bij voetbalwedstrijden in het betaalde voetbal. Dit blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau YouGov. Van de ondervraagden geeft 61 procent aan te vinden dat de stadions in elk geval tot eind mei dicht moeten blijven.

Vooralsnog is 23 procent van mening dat er wel toeschouwers kunnen worden toegelaten, hoewel nog steeds het grootste deel van de Duitse bevolking niet is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Voetbalofficials hebben inmiddels in samenwerking met culturele-instellingen en in samenspraak met gezondheidsautoriteiten een plan gepresenteerd over hoe fans op een veilige manier kunnen terugkeren. De autoriteiten hebben vooralsnog geen toestemming gegeven om hier een begin mee te maken.

Basketbal: James leidt Lakers in korte tijd langs Warriors

07.36 uur: Voor LeBron James was het niet nodig voluit te gaan om de basketballers van Los Angeles Lakers in de Amerikaanse profcompetitie NBA langs Golden State Warriors te leiden. De sterspeler stond slechts 24 minuten in het veld en legde in die periode de basis voor de zege, 117-91.

James maakte 19 punten, had 6 rebounds en 4 assist. Verder keek hij vooral toe en genoot van het spel van zijn teamgenoten. Vedette Anthony Davis ontbrak nog bij de Lakers. Voor de kampioenen was het de tweede opeenvolgende zege.

„We hebben een moeilijke periode gehad zonder Davis, maar nu lijkt het beter te gaan”, zei James. „Hij is zeer dominant. Door zijn afwezigheid moesten we ons spel zowel aanvallend als defensief aanpassen. Gelukkig hebben we de opgaande lijn nu te pakken.”

Olympische Spelen: Zuid-Korea: Spelen in Tokio zijn kans voor gesprek met Pyongyang

06.50 uur: De Olympische Spelen in Tokio zijn mogelijk een kans om de dialoog tussen Noord-Korea en Zuid-Korea te hervatten, heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gezegd.

„De Spelen die voor dit jaar zijn gepland, kunnen dienen als gelegenheid voor dialoog tussen Zuid-Korea en Japan, Zuid- en Noord-Korea, Noord-Korea en Japan, en Noord-Korea en de Verenigde Staten”, zei Moon in Seoul op een herdenking van een protest tegen de Japanse koloniale overheersing van zijn land begin vorige eeuw.

Ook stelde Moon dat hij Japan zoveel mogelijk wil ondersteunen om de Spelen tot een goed einde te brengen. „Ik hoop dat zowel Korea als Japan in staat zal zijn onze door Covid-19 getroffen economie te herstellen”, aldus Moon. „En dat wij gezamenlijk een nieuwe orde kunnen creëren in het tijdperk na Covid-19.”