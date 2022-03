Premium Het beste van De Telegraaf

Brazilië is de droom: ’Deze jongens hebben zichzelf beloond’ Het andere Oranje hoopt op meer hulp om naar Deaflympics te kunnen

Door Eddy Veerman Kopieer naar clipboard

Het Nederlands elftal voor dove spelers.

UTRECHT - „Het was een jongensdroom die uitkwam”, maakt spelmaker Jelle Threels met behulp van de tolk duidelijk. Het Nederlands Elftal met dove voetballers plaatste zich onlangs na een zinderende play-off tegen Zweden voor de Deaflympics in Brazilië. „Vreugde, tranen, het was onbeschrijflijk.” Des te groter was de deceptie toen de KNDSB (Doven SportBond) naderhand berichtte dat er geen financiën zijn en de voetbalploeg eind april niet kan afreizen. Gelukkig komt er nu support vanuit alle hoeken.