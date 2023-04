Ontmoeting der kampioenen: Sifan Hassan en Annemiek van Vleuten samen op de foto

Video

'De kans is heel groot dat Max Verstappen dan stopt'

Na vier weken zonder race wordt komende zondag in Baku, Azerbeidzjan, de vierde Grand Prix van het seizoen verreden. Verslaggever Erik van Haren is in Baku en blikt vooruit op de race, ook gaat hij in op de dromen van Max Verstappen buiten de Formule 1.