Richard Krajicek Ⓒ Telesport

Het is niet toevallig dat Rafael Nadal en Kiki Bertens momenteel van zich doen spreken. Ze voelen zich allebei kiplekker op gravel en juist op die ondergrond zorgden ze in de afgelopen week voor aangename verrassingen. Bertens liet in Charleston weer eens zien hoe goed ze is, Rafa maakte in Valencia zijn concurrenten er op attent dat ze nog rekening met hem moeten houden.