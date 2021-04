Geen Tadej Pogacar in Waalse Pijl: vals positieve tests gooien roet in het eten

Renner Diego Ulissi en een staflid, die beiden gevaccineerd werden, legden initieel een negatieve coronatest af voor ze naar België afzakten voor de Waalse Pijl. Maar op 20 april bracht een nieuwe coronatest een positief resultaat voor de Italiaan en vermoedelijk ploegbaas Mauro Gianetti.

In beide gevallen ging het echter om een vals positieve test. Het team uit de Emiraten heeft er nog alles aan gedaan om te kunnen starten, maar dat is niet gelukt. Net als bij Trek-Segafredo destijds voor Dwars door Vlaanderen.

„Geen van de twee vertoont momenteel symptomen”, aldus UAE Team Emirates. „Na de originele positieve test ondergingen ze drie aparte testen, die allemaal negatief waren. We zijn dus gefrustreerd door de beslissing, maar we aanvaarden die. We trekken ons terug en zullen verdere testen ondergaan zodat we zondag kunnen starten in Luik-Bastenaken-Luik.”